Det blev fem matcher för Mattias Almeida under våren 2019 i IFK Värnamo. Fyra av de matcherna spelade han från start och i den femte matchen hoppade han in. Inga mål noterades. Under sommaren återvände han till Helsingborgs IF men drogs med en lårskada och det blev inget allsvenskt spel för Almeida under 2019.

Nu är det klart att han lämnar HIF. Kontraktet bryts.

”Jag önskar alla inom föreningen och alla supportrar mycket glädje och framgång på Olympia. Jag har spenderat mer eller mindre hela mitt liv i HIF och det jag gått igenom i klubben kommer jag aldrig att glömma. HIF kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta”, säger Mattias Almeida till klubbens webbplats.

”Mattias har spelat i HIF sedan starten av sin fotbollskarriär och tagit sig igenom samtliga steg i ungdomsleden upp till A-laget, där han fick en permanent plats i truppen inför säsongen 2018. Sammanlagt spelade han 14 seriematcher för klubben och stod för två poäng. Efter utlåningar till Ängelholms FF och IFK Värnamo är parterna nu överens om att bryta kontraktet i förtid, vilket innebär att spelaren lämnar klubben omgående”, skriver HIF på sin webbplats.