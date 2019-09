Gais har haft en tung säsong i superettan och krigar hårt för att undvika ett negativt kval. Under sommaren fick Bosko Orovic lämna som huvudtränare och Patrik Ingelsten tog då över. Ingelsten är fostrad i Hillerstorps Goif och har spelat för Halmstad BK och Kalmar FF men även varit proffs i Nederländerna och Norge. För en tid sedan kom även Tomas Erixon in som tränare. Patrik Ingelsten och Tomas Erixon kommer ha ett delat huvudtränaransvar.

Erixon har under säsongen tränat Aneby SK och han kommer att leda Gais tillsammans med Patrik Ingelsten under resten av säsongen. Göteborgsklubben leds alltså av två tränare med kopplingar till Småland under återstående delen av superettan 2019. Tomas Erixon är en tränarprofil och har även tränat klubbar som IK Tord och Husqvarna FF.

Inför den här säsongen lämnade Netinho och Predrag Randelovic IFK Värnamo och skrev på för Gais. Netinho kom till Värnamo under förra sommaren och Predrag Randelvic anslöt inför den förra säsongen till IFK Värnamo. I Gais senaste match, innan mötet med Halmstad, så var det Netinho som räddade en poäng till Gais när han gjorde 1–1 borta mot Brage, vilket också blev slutresultatet. Randelovic har haft problem med ljumskarna, men skulle vara tillbaka till fredagskvällens match men fanns inte med i Gais matchtrupp.

Under sommaren i år lämnade Paulo Marcelo IFK Värnamo för Gais. Anfallaren, som precis som Netinho kommer från Brasilien, har redan gjort en del mål i sin nya klubb. Och under fredagskvällen hade Gais som sagt hemmamatch mot Halmstad BK på Gamla Ullevi och den matchen slutade 1–1.

Superettan har haft speluppehåll en tid men är nu igång igen och under lördagen möts Öster och Jönköpings Södra i Växjö. En mycket intressant match. Öster ligger risigt till och kommer att få jobba hårt för att inte åka ner till division 1 medan J–Södra har ett mycket bra läge att gå upp i allsvenskan.