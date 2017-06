Matchfakta

Superettan

IFK Värnamo–IK Frej 3–0 (0–0)

Målen: 1–0 (52) Melvin Frithzell, 2–0 (69) Liridon Silka, 3–0 (90+3) Simon Nilsson.

Gula kort, IFK Värnamo: –

IFK Värnamos startelva: Tobias Andersson (mv) – Victor Nilsson, Fredrik Lundgren, Tyler Lissette, Freddy Winsth – Oscar Johansson, Liridon Silka (ut 85), Simon Nilsson, Gentrit Citaku (ut 65) – Melvin Frithzell (ut 67), Pär Cederqvist (K).

Bänken: Pilip Vaitsiakhovich (mv), Oskar Dahlström, Felix Wieslander Andersson, Ellis Culum (in 65), Albin Seger, Otto Eriksson (in 67), Johan Andersson (in 85).

Domare: Fredrik Klitte, Helsingborg.

Publik: 871 åskådare.