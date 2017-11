Matchfakta

IFK Värnamo-Örgryte 2–1 (1–0)

Målen: 1–0 (7) Melvin Frithzell, 1–1 (61) Johan Elmander, 2–1 (77) Oscar Johansson.

Varningar, IFK Värnamo:

Publik: 987.

IFK Värnamo: Tobias Andersson (mv) – Victor Nilsson (ut 46), Fredrik Lundgren, Tyler Lissette, Freddy Winsth – Oscar Johansson, Simon Nilsson, Liridon Silka, Petar Petrovic (ut 85)– Pär Cederqvist (K), Melvin Frithzell (ut 61).

Bänken: Pilip Vaitsiakhovich (mv), Johan Andersson (in 85), Albin Seger (in 46), Archford Gutu, Masanobu Egawa, Paulo Marcelo (in 61), Adebayo Ademilua.