I våras började Arbetsförmedlingen i Värnamo att bjuda in till jobbmässor. Då var endast bemanningsföretagen inbjudna att delta. Den här gången hade man tänkt om och även bjudit in utbildningsföretag och företag som söker folk, däribland Rasta som ska tillsätta 20 tjänster inför öppnandet i januari nästa år. 1 500 hade bjudits in till jobbmässan och många hade hörsammat inbjudan. Redan innan mässan öppnade klockan tio var det fullt i lokalerna på Scandic Värnamo.

– Det är ju tydligt att viljan finns att skaffa jobb, konstaterar Sören Karlsson, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Kompletterande utbildningar

Många av de jobbsökande var nyanlända, ofta med mycket erfarenhet i bagaget men dessvärre kanske fel erfarenhet eller ingen dokumentation av sin erfarenhet. Därför fanns den här gången även utbildningsföretag med på mässan för att fånga upp intresserade men även de som nästan har rätt kompetens. Exempelvis kan erfarenhet från restaurangbranschen i hemlandet kompletteras med utbildning i svenska regler och hygienkunskap istället för att man behöver läsa hela utbildningen.

– Arbetsförmedlingen har blivit mer flexibel, konstaterar Sören.

Just nu råder en enorm högkonjunktur och då är det viktigt att få ut så många som möjligt i arbete. Industrin och restaurangbranschen är två områden där behovet tycks vara omättligt. Bent Jacobsson jobbar på Rasta och ska rekrytera cirka 20 personer till anläggningen på Bredasten som ska öppna i januari. Högen av CV börjar bli ganska hög, men ännu så länge saknas det kockar.

– Kockar är ett problem i hela landet, konstaterar han.

Internutbildar

Inom industrin söker man med ljus och lykta efter CNC-operatörer, gjutare och kantpressare, berättar Gunnar Pettersson på Lernia i Gnosjö. Deras industriutbildning sträcker sig över 21 veckor och fokuserar på vanliga manuella maskiner. Den utbildningen kan sedan kompletteras med ytterligare 14 veckor då man kan specialisera sig för att exempelvis bli CNC-operatör. Många skrev på en intresseanmälan, men sedan är det upp till Arbetsförmedlingen att avgöra om man ska få gå utbildningen.

Man kan också lösa kompetensförsörjningen som Rimeda, ett relativt nytt företag i Värnamo som tillverkar elskåp. De vill allra helst ha personal med elkunskap sedan tidigare, men nu har de tvingats inse att det är internutbildning som gäller om de överhuvudtaget ska få tag på folk.

– Så svårt som det är just nu har det aldrig varit tidigare, säger Emil Björkander.