Horda föll mot Torpa IF på bortaplan Fotboll Hemmalaget Torpa IF tog hem de tre poängen efter seger i division 5 Småland sydvästra mot Horda på Skogsängen. 4-1 (2-1) slutade matchen på torsdagen. Målgörare för Torpa IF var Ernad Sadiki 2 och Faisal Noori, medan Hordas mål gjordes av Kushtrim Preteni. Ett av Torpa IF:s mål var ett självmål. Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Torpa IF på nionde plats och Horda på tionde plats.