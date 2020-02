Skillingaryds IS ställdes mot Falköping i den sista omgången av fortsättningsserien för Hockeytrean södra C. Falköping vann mötet i Movalla ishall med 5–4 efter förlängning. Skillingaryds mål gjordes av Rasmus Klint, Isak Jönsson, Kevin Davidsson och Max Bergström. Skillingaryd hade ledningen med 4–2 men tappade. När serien är nu är slutspelad så kom SIS på en fjärde plats av fem lag.

Rydaholms SK tog sin första trepoängare på söndagen genom att vinna över Åstorps IK på bortaplan. Rydaholm vann med 3–2 efter det att Martin Andersson gjort samtliga mål. Men trots vinsten så kom Rydaholm sist i fortsättningsserien för Hockeytrean södra D.

Motala, som vann Skillingaryds serie, möter nu Skånelaget Glimma i play off medan Frosta HC, som vann Rydaholms serie, kommer att ställas mot Halmstad Ravens i play off. Frosta kommer från Höör i Skåne. Play off är kval till kvalserien mot Hockeytvåan.