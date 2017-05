Föreningarna kallar arrangemanget för ”200-årsloppet”. Så mycket blir det med tanke på att nykterhetslogernas rötter går tillbaka till 1892 och orienteringsklubben startades 1942. Tanken är att det ska bli ett återkommande arrangemang. Logiskt sett borde det alltså hela 202-årsloppet nästa år – eller kanske helt enkelt ”Hjortsjön runt”. Om nu inte den kvartett med gymnasietjejer som arrangerade just en sådan tävling den 22 april vill hävda varumärkesintrång.

Läs mer: De vill få dig att springa runt sjön

Förutom startplatsen och möjligheten att cykla är uppläggen likadana: Medsols runt Hjortsjön, med en vätskepaus på mitten. Sträckan är nio kilometer och tar cirka två timmar för den som går. Den som vill cykla rekommenderas att ta Bondstorpsvägen till fyrvägskorsningen vid Boda och sedan tillbaka via Förborgen och Torsbo – en slinga på drygt 12 kilometer. Längs större delen av sträckan finns cykelvägar. Alla startar från Bäckalyckan.

Arrangemanget ses som ett sätt att fira föreningarnas respektive jubileum; 125 respektive 75 år. Det är också ett sätt att infria en tanke som numera bortgångne IOGT/NTO-mannen Göran Krantz hade. Efter den 21:a och sista upplagan av Fågelforsdammen, 2015, runt talade han om just ett Hjortsjön runt. Att det ska ske på just Kristi himmelfärds dag är kopplat till Folknykterhetens dag som firas just på helgdagen.

Vinster kommer att lottas ut och överskottet går till välgörande ändamål.