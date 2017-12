För ett par veckor sedan la Smålands Fotbollsförbund fram ett förlag på hur serieindelningen i division 4, division 5 och damernas division 3 kommer att se ut 2018. Under måndagen hade förbundet ett möte där den föreslagna indelningen slogs fast.

Serieindelning 2018 Div 4 Västra: Anderstorps IF Gislaveds IS Guddarps IF Kärda IF La.. Serieindelning 2018 Div 4 Västra: Anderstorps IF Gislaveds IS Guddarps IF Kärda IF Lagans AIK Ljungby IF Malmbäcks IF Markaryds IF Smålandsstenars GOIF Waggeryds IK Vrigstads IF Värnamo S:a FF Div 5 Sydvästra: Agunnaryds IF Bosna IF Burseryds IF Delary/Pjätteryd FK Liljan Forsheda IF Hillerstorps GoIF Kulltorps GoIF Reftele GoIF Strömsnäsbruks IF Torpa IF Västboås GoIF Div 3 NV Dam: Bankeryds SK Egnahems BK Gnosjö IF Hillerstorps GoIF Husqvarna FF B IF Hallby FK Mariebo IK B Norrahammars IK Smålandsstenars GoIF Torpa FF Div 3 SV Dam: Asarums IF FK B Bors SK Bredaryd Lanna IK IFK Grimslöv Kallinge SK Rottne IF Sandsbro AIK B Sölvesborgs GoIF Växjö BK B Växjö DFF B

Det innebär att det nu är klart vilka de regionala lagen kommer att möta kommande säsong. I division 4 västra är det upplagt för en hel del derbyn när nyligen nedflyttade Värnamo Södra FF tar sig an uppflyttade Kärda IF. Även Gislaveds IS mot Anderstorps IF och Smålandsstenars GoIF kan bli heta matcher.

Om det var upplagt för heta derbyn i division 4 så finns det ännu fler lag i området i femman. Där återfinns bland andra Hillerstorps GoIF, Västboås GoIF, Forsheda IF och Kulltorps GoIF i samma serie.

För damerna i division 3 blev de regionala lagen uppdelade i två olika serier där Bors SK och Bredaryd Lanna IK hamnade i den sydvästra serien medan Gnosjö IF, Smålandsstenars GoIF och Hillerstorps GoIF hamnade i den nordvästra.