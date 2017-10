Läs mer: Så dopingtestas hästarna på Elmia

De trettio unghästarna som gick under klubban på lördag kväll och natt är på inget sätt ett genomsnitt av svenska hästar. De är speciellt utvalda av arrangörerna för en sak: att de har alla förutsättningar för att nå toppen inom hoppsporten.

Swedish Select Horse Sales lockar köpare från många länder, både på plats och över telefon budades det på de trettio treåringar som visades upp i löshoppning. Hästen springer alltså och hoppar utan ryttare, för att man ska kunna bedöma dess kapacitet.

Alla hästar som tas ut till auktionen är tre år, en ålder då man normalt börjar rida in hästar, så de kan inte hoppa höga hinder med ryttare än. Men utan ryttare kan de visa upp sig.

Den dyraste hästen såldes till en känd irländsk ryttare för en halv miljon kronor. Snittpriset för hästarna blev 208 500 kronor, något lägre än förra året.

Dansarna Events häst Dance like no one is watching var först ut på auktionen. Han såldes för 160 000 kronor.