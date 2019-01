Smålandsboende dalmasen, Daniel Röjsel, gör bland annat ny SM-satsning under 2019 tillsammans med Mikael Johanson, och inledde vintersäsongen med ett lyckat test under fredagen följt av Tractive Winter Rally i Falun under lördagen. Opel Corsan har uppdaterats efter förra säsongen och helgens körningar gav positivt svar på ändringarna. Efter tre sträckor om totalt fyra mil på isiga vägar omringade av en decimeter snö stod ekipaget som segrare med nästan två minuter till näst snabbaste tvåhjulsdrivna bil i tävlingen. Endast tre sekunder saknades för att även kunna ta hem totalsegern då bara en fyrhjulsdriven bil placerade sig före.

– Jag trodde faktiskt inte vi skulle utmana om totalsegern men bilen har gått klockrent, säger han i ett pressmeddelande. Daniel Röjsel fick därmed bästa tänkbara uppladdning inför kommande helgs premiärtävling i rally–SM. Det är klassiska Bergslagsrallyt som står på programet.