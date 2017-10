Vid trafikkontrollplatsen kör en polisbil in med en lastbil i släptåg. Det är Carl-Olof Svenningsson från Bondstorp som är på väg till Jönköping för att byta framdäck.

— Jag tycker att det är jättebra med kontroller, jag har inte blivit stoppad på flera år så det var dags nu, säger han.

Under veckan satsar polisen extra på att granska yrkestrafiken i landet. Det är en av tre veckor under året som de lägger fokus på just den trafiken. Under onsdagen var alltså Jönköpingspolisen vid trafikplats Krängsberg och kontrollerade yrkestrafiken på vägen.

— I grund och botten handlar det om trafiksäkerheten, att det inte ska hända någon olycka, berättar Nils Gustavsson, trafikpolis.

Uppskruvat tempo

Vid kontrollerna tittar de på bland annat nykterhet, fordonsskick, last, vikt och yrkestillstånd. Under veckan har de bland annat hittat brister i kör- och vilotid, lastsäkringar, fordonsbrister, transport av farligt gods samt fel i lastvikten.

Men det som ökar mest är hastighetsöverträdelserna.

— Tempot är mer uppskruvat och hastigheterna har ökat, ingen verkar bry sig längre, säger Tommy Elg, trafikpolis i Jönköping.

Kollegan Nils Gustavsson håller med.

— "Jaget" är nog lite för stort ibland. Men det är ju inte bara yrkestrafiken, utan det hör nog ihop med hela tempot i samhället, säger han.

De flesta har förståelse

En ny lastbil kör in på kontrollplatsen. Framtill finns en orange markering som visar att den innehåller farligt gods.

Det är Lars Erik Holmgren från Kumla som kör. I lasten har han avfall i form av kemikalier. Det innebär också att han måste ha särskilt tillstånd och speciell utrustning ifall det händer någon olycka.

— Det är bra att de gör det här jobbet. Om man får böter så får man ta det, säger han.

Han visar upp handlingarna för polisen. Tillsammans med inspektörerna på plats öppnar han sedan lastbilen, visar lasten och plockar fram brandsläckarna som ligger i ett fack.

— Någon som får böter kanske blir irriterad, men de allra flesta har förståelse för att de blir stoppade och tycker att det är viktigt eftersom det handlar om trafiksäkerhet, säger Nils Gustavsson.

