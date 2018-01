Nu är hyrorna för över 550 000 lägenheter i landet klara. Det rapporterar Hem och hyra. Den genomsnittliga höjningen är strax under en procent, vilket uppges vara något högre än ifjol. De kommunala bolagen höjer i genomsnitt hyran med 0,88 procent, medan de privata fastighetsägarna höjer med 0,98 procent.

Hyreshöjning 2018 i länet Witalabostäder Vetlanda: 1,35% Heimstaden Vetlanda: 1,10% Fastighetsägarna Nässjö: 1.. Hyreshöjning 2018 i länet Witalabostäder Vetlanda: 1,35% Heimstaden Vetlanda: 1,10% Fastighetsägarna Nässjö: 1,05% Annebergshus Nässjö: 1,00% Finnvedsbostäder i Värnamo: 1,00% Vaggeryd bostads AB: 0,91% Eksjöbostäder: 0,85% Tranåsbostäder: 0,85% Gislavedshus: 0,80% Sävebo i Sävsjö: 0,80% Linden i Nässjö: 0,70% Vätterhem i Jönköping: 0,58%

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningens riksförbund, beskriver årets förhandlingsomgång i Hem och hyra som ”smidig”. Hyresmarknadskommittén (HMK), som är en skiljenämnd sammansatt av Sabo och Hyresgästföreningen, har hittills i år bara fått in nio ärenden. Under 2017 var det 23 ärenden och under 2016 var det 41 ärenden.

I Jönköpings län sticker Witalabostäder i Vetlanda ut med en hyreshöjning på 1,35 procent. Ytterligare tre hyresvärdar i länet höjer hyran med en procent eller mer. Det är Heimstaden i Vetlanda, Fastighetsägarna Nässjö, Annebergshus samt Finnvedsbostäder i Värnamo.

Vätterhem i Jönköping höjer hyran med 0,59 procent för 2018 vilket är den lägsta höjningen i länet. Fastighets AB Linden i Nässjö står för den näst lägsta hyreshöjningen i länet med 0,70 procent medan Sävebo AB samt Gislavedshus höjer hyran med vardera 0,80 procent.