Under december månad 2016 lämnades totalt 8 100 ton pappersförpackningar till förpacknings..

Så avslutar du julen grönare

Under december månad 2016 lämnades totalt 8 100 ton pappersförpackningar till förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det är en ökning med 1 600 ton, eller närmare 22 procent, jämfört med den genomsnittliga mängden pappersförpackningar som lämnas in under årets resterande elva månader. Därför har vi valt att samla allt du behöver veta för att kunna återvinna korrekt efter högtiden.

• Julklappspappret: spara eller återvinn det. Julklappspapper och kartonger lägger man bland pappersförpackningar. Ta bort tejp och klister och vik ihop kartonger och papper så att de tar mindre plast i återvinningsbehållaren.

• Paketsnören: spara eller lägg det i din vanliga avfallspåse.

• Frigolit lämnar du i behållaren för plastförpackningar.

• Sillburken: tvätta ur och spara den, annars lämnas burken bland glasförpackningar och locket bland metallförpackningar.

• Trasiga lampor från adventsljusstaken och julgranen lämnas till återvinningscentralens elektronikinsamling. Detsamma gäller för hela ljusstaken eller ljusslingan om den har gjort sin sista jul.

• Julgranen hör hemma vid kommunernas grovsopsanläggningar eller på platser som kommunen eller fastighetsägaren angivit. Kolla med din kommun.

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen.