Det verkar som om invånarna i Jönköpings län är på hugget i år. Till och med november hade de lämnat i fler patentansökningar än befolkningen i Kronoberg och Kalmar län.

Patentansökningar hittills 2017 – Stockholm, 37,1 (34,5) – Jönköping, 27,8 (17,0) – Skåne, 23,9 (27,2) – U.. Patentansökningar hittills 2017 – Stockholm, 37,1 (34,5) – Jönköping, 27,8 (17,0) – Skåne, 23,9 (27,2) – Uppsala, 20,8 (21,7) – Västernorrland, 20,8 (22,6) – Västerbotten, 20,7 (18,2) – Östergötland, 16,4 (15,7) – Västra Götaland, 14,6 (15,5) – Kalmar, 12,1 (15,6) – Norrbotten, 11,6 (16,0) Källa: Patent- och registreringsverket. De tio bästa länen. Patentansökningar per 100 000 invånare 2016 (2015 inom parentes)

— Hela arton patentansökningar per 100 000 invånare har kommit in till PRV från Jönköpings län. Näst bäst i Småland är Kronoberg med åtta patentansökningar per 100 000 invånare. Kronoberg hamnar i botten i patentstriden med endast sex patent per 100 000 invånare, säger Mattias Arvidsson, chefskontroller på PRV i ett pressmeddelande.

Jönköpings län ligger fyra i landet av alla län.

Annons

Förra året var det också Jönköpings län som var mest uppfinningsrik i Småland. Och länet var dessutom nästan flitigast i hela landet.

2016 kom 27,8 patentansökningar per 100 000 invånare in till PRV från Jönköping, något som placerade länet på en andra plats i en nationell jämförelse.

Det var dessutom en ökning med drygt tio ansökningar från året innan.

— Att vi får in många patentansökningar från ett län tyder på god innovationskraft i länet. Ofta är det också ett tecken på att många tekniktunga företag har valt att etablera sig i länet, sa Mattias Arvidsson, chefscontroller på PRV i en uttalande till media.

FOTNOT: I ett tidigare pressmeddelande under fredagen uppgav Patent- och registreringsverket att Kronoberg hade flest patentansökningar, vilket alltså var fel. I faktarutan ser ni nya siffror för alla län i landet hittills i år.