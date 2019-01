Hemsidan AirlineRatings.com publicerar årligen listor över säkerheten hos 405 flygbolag i världen. Mätningen är världens enda liknande och resultaten anses ha högt förtroende i branschen.

– Alla flygbolag har incidenter varje dag och många beror på flygplanstillverkningen och är inte flygbolagens egna säkerhetsproblem. Det som är viktigt är hur flygplanspersonalen hanterar incidenter. Det är detta som skiljer ett bra flygbolag från ett osäkert flygbolag, säger Geoffrey Thomas chefredaktör för sajten AirlineRatings.com som publicerar mätningen.

Det allra säkraste bolaget i hela mätningen heter Qantas från Australien som arbetat länge med att utveckla en lång rad avancerade säkerhetsfunktioner.

Bland de 20 säkraste bolagen i toppen är alla rankade väldigt nära varandra och har alla toppresultat. De ligger alla långt framme i utvecklingen kring säkerhet, enligt AirlineRatings.com. Här finns bland andra SAS och Finnair från Norden.

Här är de 20 säkraste flygbolagen i alfabetisk ordning. Alla har fått sju av sju stjärnor i rankningen: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, and United Airlines, and the Virgin group of airlines

Annons

Här är de tio säkraste lågprisbolagen som AirlineRatings.com lyfter fram i alfabetsordning: Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia / Asia, Thomas Cook, Volaris, Vueling, Westjet and Wizz.

Lågpriskonkurrenten Norwegian fick bara fem stjärnor och Ryanair fyra stjärnor.

Det finns även några bolag som hamnar i botten av mätningen.

Här är de som bara fick två av sju stjärnor i rankningen: Ariana Afghan Airlines, Bluewing Airlines, Kam Air and Trigana Air Service.