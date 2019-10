Det tog lite tid innan Alfred Ajdarevic tog en ordinarie tröja hos IFK Värnamo. Men under hösten har mycket fallit på plats.

– Det fungerar bättre både för mig och laget. Alla har gjort det tillsammans. Laget har gjort så att jag också spelar bättre. Vi har lyft varandra, sa han till Värnamo Nyheter den 21 september.

Och nu går Alfred Ajdarevic ut och hyllar IFK Värnamo riktigt ordentligt i en intervju med Nerikes Allehanda.

– Det har varit ett "wake up call" för mig att komma ner till division 1. Jag tror att den här serien är mycket underskattad. Det är det bästa som hänt mig att – i det läget jag befann mig i – bli utlånad. Det är inte till vilket lag som helst, utan Värnamo med Jonas Thern i spetsen. Jag är så tacksam för allt jag får med mig från varje träning och match, säger han till Nerikes Allehanda.

– Det känns som att vi under den senaste tiden har fått till det. Vi fick in ett par bra spelare under sommaren i Johan Lassagård från Falkenberg och Edvin Crona från Kalmar, fortsätter han till samma tidning.

Ajdarevic är utlånad till IFK Värnamo säsongen ut och har kontrakt med Örebro SK till och med säsongen 2021.