För att Gisledagarna ska bli verklighet år efter år krävs det insatser från privatpersoner, föreningar och företag. Thomas Carlsson från Elajo har, tillsammans med kollegor och i samarbete med Gislaved Energi, sett till att det finns elektricitet under folkfesten.

– Många ser det inte, för det bara fungerar, men det är mycket jobb bakom. Vi börjar redan i oktober, med funderingar. Fungerar inte lyset eller strömmen så är det inte så mycket som fungerar, säger Thomas Carlsson, som även har suttit med i Gisledagskommittén i många år.

Sista året

I år är dock sista året som han håller i sladdarna under Gisledagarna, eftersom han nu är pensionär.

– Den 28 december kastade jag in nycklarna efter 50 år på Elajo. Planen nästa år är att jag bara ska kunna gå och titta så att allt fungerar, säger han.

Tivoli, marknadsknallar, serveringstält, kockdueller och scener – det är mycket som genom åren har behövt elektricitet.

– Det är ju kilometer med kablar, konstaterar Thomas.

80 montörstimmar

Han berättar att företaget sponsrar med 80 montörstimmar till evenemanget varje år, för att montera och demontera alla kablar.

– Plus att vi har eljour hela dagen och även natt, ihop med Gislaved Energi. Allt måste ju fungera.

Han berättar att de inte har haft några större problem under åren och sluppit längre strömavbrott.

– Vi har inte haft någon sådan katastrof, utan bara att strömmen kanske varit borta under fem minuter. Vi har en förhållandevis säker anläggning, trots att det är utomhus. Det som kan hända är att en säkring går eller att en kabel kan brinna upp. Något år kan det vara regn och då kan det bli krypström och jordfelsbrytaren har gått in, av ren säkerhet.

"Fantastisk resa"

Men visst har de ibland stött på problem, berättar han:

– Under alla åren har man alltid varit spänd när tivolit kommer; det har varit det oroligaste momentet. Vi har haft en del tivolin med dålig utrustning, som vi vägrat koppla in, utan de har fått köpa in nya grejer.

Han betonar dock att det har varit en "fantastisk resa" att ansvara för elen under alla åren.

– Allting har ju faktiskt varit roligt, framför allt att bygga upp hela det engagemanget för Gislavedsborna, att vara en del i det. Det har varit bra Gisledagar alla år och det känns skönt som samhällsmedborgare att göra något för Gislavedsborna.