För femte året har Årets Anderstorpare utsetts. Under en prisceremoni på tisdagskvällen fick Johan Berkö ta emot diplom av Anderstorps Rotaryklubb.

– Hans resor, tävlingar samt engagemang är i mina ögon enastående, säger Johan Skans, president för Anderstorps Rotaryklubb.

28 Lidingölopp

Johan, som är engagerad i både Anderstorps OK och Anderstorps SK, har genom åren genomfört bland annat elva maraton, 25 Göteborgsvarv och 28 Lidingölopp och beskrivs som ett föredöme. Men att bli utsedd till Årets Anderstorpare var inget han hade väntat sig, förklarar Johan:

– Det känns roligt, men det är ju inget man går och funderar på att man ska få.

Hur kommer det sig att det har blivit så många maraton och andra lopp?

– Jag vet inte, men mamma och pappa var ju gympalärare. Det har blivit så att man har varit aktiv, säger Johan, som också är materialförvaltare i ASK.

"Mycket engagerad"

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

"Johan föddes med sitt handikapp. Trots detta har Johan aldrig tvekat att göra saker som andra människor gör och mer än så! Han har bl a genomfört 11 maraton, 25 Göteborgsvarv, 28 Lidingölopp och en mängd andra tävlingar i stort sett varje helg. Johan är en stor föreningsmänniska, som under åren varit engagerad i såväl Anderstorps OK som Anderstorps SK. Hans insats är både som aktiv och som funktionär. I ASK har han rollen som materialförvaltare sedan många år. Han är mycket engagerad och ställer alltid upp och då menar vi alltid, när hjälp behövs. Johan har trots tidig motgång i livet visat sig vara ett föredöme som människa och visar på ett fantastiskt sätt att man kan göra fina insatser för andra människor. Han är därför i allra högsta grad kvalificerad som Årets Anderstorpare."