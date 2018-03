Madelene Brandin i Burseryds IF är upprörd över att Trastens IF har kunnat dra på sig en skuld på över 400 000 kronor i bidrag till kommunen.

– Hur kan de få så mycket pengar? Vad är integrationen i deras projekt? De borde lägga ned Trastens IF och söka sig till andra föreningar istället, tycker hon.