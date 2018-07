Förra säsongen var GSK nykomlingar i division 2 södra. Trots det överträffade laget mångas förväntningar när de endast var en hårsmån ifrån att ta sig till kvalserien upp till division 1. Tyvärr för GSK:s del tog det slut precis innan det blev dags för kval.

Under sommaren har laget också tappat en del av sina viktigaste pjäser till lag högre upp i seriesystemet. Bland annat försvann lagets två bästa poängplockare Philip Hjelmgren och Ludvig Boquist till Halmstad i division 1. Nu har GSK emellertid värvat in två spelare som förhoppningsvis kan fylla en del av de poängen som tappats. Linus gånger två, alltså Linus Roos och Linus Almroth har nämligen hämtats in från Brunflo där de båda spelade förra säsongen.

Linus Almroth, född 1997, hade en fin första seniorsäsong i division 2-klubben förra säsongen och gjorde 51 poäng varav 26 mål på 26 spelade matcher. Linus Roos, också han född 1997, gjorde 28 assistpoäng och 36 poäng totalt på 26 matcher förra säsongen.

På sin hemsida skriver GSK följande om sina nyförvärv:

Sportgruppen meddelar att de är riktigt nöjda med att dessa herrar valde GSK i stället för anbud högre upp i seriesystemet.

GSK har nu två målvakter, fem backar och elva forwards i truppen inför kommande säsong.