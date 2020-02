Hyressättningen för Spira kan tas upp till politisk diskussion. Det anses fel att lokaler står tomma för att kulturlivet inte har råd att hyra in sig.

– Vill vi att fler ska komma in till huset får vi diskutera prissättningen, säger Rune Backlund (C), ordförande i Ana-nämnden.

Den skarpa inriktningen på musikteater ska också utvärderas.

Jönköping