Tele2 har varnat för att TV4-kanalerna och C More kan släckas för en tredjedel av svenska hushåll natten till onsdagen om företaget inte kommer överens med Telia.

Tele2 menar att Telia inte velat förhandla.

I det pågående tv-bråket erbjudes nu Com hem, som ägs av Tele2, att tillfälligt få sända TV4:s program utan ersättning, enligt ett pressmeddelande från TV4 på tisdagens morgon.