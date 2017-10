Den bildades för 20 år sedan av Daniel Stenbaek, som än i dag är dess ledare. By Grace anses av många vara en av Sveriges bästa Gospelkörer. Ett mått på detta är att den är flitigt efterfrågad. Kören har synts bakom artister som Carola, Charlotte Perelli och i tvprogram som Idol och Sommarkrysset. De fick också äran att sjunga tillsammans med Samuel Ljungbladh vid prinsbröllopet.

Om du vill få en föraning om vad som väntar i Åker så kolla på Världens barn-galan på fredag, där de framträder med världsartisten Zara Larsson.

Söndagen den 8 oktober bjuder inte bara på en ”gammal” gospelgrupp. Det går också att få en uppfattning av hur en nystartad gospelkör låter.

In The Midst leds av Anna-Maria Toftgård, som tidigare har varit med i By Grace. Med sig har hon ett gäng erfarna gospelsångare från trakterna runt Skillingaryd och Jönköping.

— Vi ser fram emot att få värma upp publiken lite och att sedan få vara med om en härlig gospelkonsert med By Grace, säger Anna-Maria som – ännu – är kyrkomusiker i Skillingaryds församling.

Anna-Maria Toftgård är på väg att byta jobb till en motsvarande tjänst i Värnamo missionsförsamling.