Gnosjöföretagaren Anders Vingeborn är en av elva företagare från tio olika företag som tävlar om att bli östra Sveriges främsta entreprenör. Vinnaren får tävla i den nationella finalen i Stockholm i januari, där man i sin tur har chans till en plats i världsfinalen i Monte Carlo i juni. Utmärkelsen beskrivs som en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer.

– Precis som tidigare år har vi fått in massor med nomineringar och juryn hade ingen enkel uppgift när de utsåg finalisterna. Det vimlar av spännande företagare i östra Sverige och det känns helt fantastiskt att kunna presentera så här starka kandidater år efter år. Samtliga 11 företagare är riktiga entreprenörssjälar som verkligen förtjänar att uppmärksammas lite extra, säger David Barmé, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Öst, i ett pressmeddelande.

IMA Norscan, som Anders Vingeborn köpte av sin pappa och hans kompanjon 2010, beskrivs som en av köksindustrins ledande underleverantörer av bland annat inredning och förvaring till skåp och lådor, och är Skandinaviens största leverantör av köksinredningar för källsortering. Sedan Anders Vingeborn engagerade sig i verksamheten har omsättningen ökat från cirka 18 till över 60 miljoner kronor, skriver EY i en presentation om finalisten.

Förutom huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year har Anders Vingeborn chans i de övriga kategorierna Årets manliga stjärnskott och Bästa internationella tillväxt.

Värnamo Nyheter har tidigare berättat om entreprenören Magnus Larsson, som också tävlar om titeln Årets entreprenör.