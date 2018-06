"Vår dröm som ledare har under flera år varit att kunna ge våra killar ett minne för livet som en belöning för deras stora engagemang för fotbollen. På detta vis föddes drömmen om att åka till en av världens stora fotbollsnationer för att spela cup. Killarna fick reda på våra planer förra sommaren och har kämpat med att samla in pengar", säger ledaren Andreas Nylander.

P15–truppen består totalt av 26 killar och spelar under säsongen i två olika serier. Ett lag i P15 elit och ett lag i en mer lokal serie. Båda lagen har spelat bra fotboll under vårsäsongen och nu är det så dags för att ta steget in i den internationella fotbollsvärlden. Cupen spelas i gruppspel måndag till onsdag och med torsdagen som slutspelsdag. Alla lag är garanterade minst fyra matcher. Gnosjökillarna kommer även att besöka FC Barcelonas hemmaarena Camp Nou och försöka njuta av lite sol och bad under slutet av veckan. Laget kommer att vara inkvarterat på ett hotell sju mil nordväst om Barcelona.

Gnosjö åker med följande trupp: Abdiukazi Axmed Mohamud, Adam Kvarnsund, Albin Edlund, Alfred Karlsson, Anton Linder, Elliot Wahlfridsson, Hugo Bolmgren, Joakim Johnsson, Kenan Jugo, Lucas Rundén, Ludwig Nylander, Najib Ahmad Hassan, Noah McLeod, Oscar Stålbrand, Philip Vo, Victor Lindmark, Xhevat Januzi, Ylli Rrahimi, Zakariye Omar. Ledare: Anders Edlund, Andreas Nylander, Fingal Karlsson, Lyndon McLeod.