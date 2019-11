18–årige Gustav Nyberg kommer att spela för Gnosjö IF 2020.

”Gustav har tränat med oss en del sedan i somras parallellt med att han spelat för Bredaryd/Lanna så vi har haft möjlighet att se honom under många träningar. Han har visat att han är en teknisk kvick spelare med offensiva kvaliteter och som har fina möjligheter att acklimatisera sig i ett högre tempo väldigt snabbt. Samtidigt har Gustav fått möjlighet att känna på Gnosjö IF och truppen här och har kommit in bra i gänget så där finns ingen osäkerhet för Gustav”, skriver Gnosjö IF på sin webbplats.

”Gustav har gjort sitt första år i A–truppen för Bredaryd/Lanna i år. Han var förra året i Kärda IF men är fostrad av Bredaryd och även bosatt där. Det ska bli väldigt spännande att följa Gustavs utveckling nästa år och vi ser stor potential i hans fotbollskunnande och är övertygade att han fortsätter uvecklas i GIF 2020”, skriver Gnosjö IF vidare.