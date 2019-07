Under lördagen spelades två division 3-matcher i lokalområdet. Både Gnosjö IF och Anderstorps IF hade matcher på respektive hemmaplan och det resulterade i en seger och en förlust för områdets fotbollslag.

Spelövertag men knapp seger

Gnosjö tog emot Älmhult, som ligger näst sist i division 3, på Töllshov. Hemmalaget började starkt och skapade flera lägen. Efter ett fint anfall fick Gnosjö straff. Jesper Claesson klev fram för att slå straffen och satte också 1-0. Strax därefter sattes även 2-0 genom Ellis Culum.

Gnosjö IF fortsatte att trumma på och såg ut att gå mot en komfortabel seger. I slutet av den första halvleken skapade Älmhult dock nerv i matchen igen då genom att reducera.

När den andra halvleken drog igång så var det mer avvaktande med jämnare spel. Gnosjö lyckades hålla undan och vann med 2-1 samt hade bud på fler mål.

AIF-förlust trots drömstart

Samtidigt på Idrottsparken i Anderstorp mötte hemmalaget Åsa IF som ligger i mitten av tabellen. AIF fick en drömstart och satte ledningsmålet efter redan två minuter. Ivan lacusta var målskytten.

Därefter vände matchen fullständigt. I den 16:e minuten kvitterade Åsa och strax därefter fick bortalaget även straff. Den räddades dock av Anderstorps målvakt Roman Zhmurko.

Det var fortsatt 1-1 efter 45 minuters spel men det dröjde bara sju minuter in i den andra halvleken gjorde Åsa 1-2. I den 69:e minuten utökade bortalaget till 1-3 vilket också blev slutresultatet.

Skiftar position i tabellen

Helgens resultat innebär att Gnosjö IF går upp på samma poäng som Anderstorps IF, nämligen 20. Gnosjö har dock bättre målskillnad och tar därför fjärdeplatsen från rivalen som glider ner och ligger femma i tabellen. Gnosjö har dock en match mer spelad än AIF.

Anderstorp spelar sin hängmatch till helgen då man möter IFK Fjärås på bortaplan. Gnosjö IF har däremot sommaruppehåll och spelar inte sin nästa match förrän i mitten av augusti.