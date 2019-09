Gnosjö IF tog en klar vinst hemma över Åsa. Efter 0–0 i halvtid så gick Gnosjö ifrån i den andra halvleken och vann med 4–1. Målen gjordes av Ellis Culum, som gjorde tre mål, och Matej Dujmovic. 100 personer såg matchen på Töllshov och segern gjorde att Gnosjö kom på en tredje plats i serien. Det var också den sista matchen för Gnosjös tränarduo Johan Lassus och Robert Grandén som nu slutar när säsongen är slut.

Anderstorps IF föll med 0–2 hemma mot Högaborg. Detta sedan halvtidsställningen varit 0–2. 100 personer hade tagit sig till Idrottsparken för säsongens sista match. Anderstorps tränarduo Per Johansson och Jyrki Karttunen kommer att ta ett beslut om en eventuell fortsättning efter det att säsongen nu är slut. Det berättade Per Johansson för Värnamo Nyheter för en vecka sedan. Anderstorp slutade på en sjunde plats i serien.

Det var redan innan den sista omgången klart att Varbergs Gif vunnit serien och att Laholm kommer att få kvala till division 2. Markaryd, Skene och Älmhult åker ner i division 4 och Åsa IF kommer att få kvala för att stanna kvar i division 3.