Gjuterinäringen i medvind och behov av arbetskraft

Skillingarydsföretaget Comptech är ett av många bolag i gjuteribranschen som har medvind just nu.

— Jakten på lätta komponenter i fordon har under en längre tid inneburit goda tider för oss, säger vd Per Jansson, som räknar med nyanställningar på sikt.