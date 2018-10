Fotbollssäsongen har precis tagit slut sig för flera av våra lokala lag. Några lag spelar kval och IFK Värnamo har fyra matcher kvar i superettan, men i övrigt har alla lag spelat klart.

Det har varit klart sedan tidigare att Patrik Magnusson inte kommer att träna Bredaryd Lanna nästa säsong. Han förde 2017 Bredaryd Lanna till serieseger i division 4 men årets säsong blev tyngre och laget blev nästjumbo i trean. Patrik Magnussons sejour som tränare för Bredaryd Lanna blev tvåårig och nu är han alltså klar för Gislaveds IS. Där tar han över efter Aleksandar Konyanovski som bara tränade Gis under en säsong.

– En tränare med tydlig kravbild och stort engagemang. Vi är väldigt glada och nöjda över att Patrik tagit sig an utmaningen att leda Gis 2019, skriver Gislaveds IS på sin webbplats.

Gislaveds IS slutade på en tredje plats i division 4 västra i år och förbättrade därmed sjätteplatsen från året innan. Gis var ju med och slogs om kvalplatsen med Anderstorp men det var det sistnämnda laget som drog det längsta strået till slut och var sex poäng före Gislaved i sluttabellen. Anderstorps seger på Ryttarvallen mot Gis med 6–5 fyra omgångar från slutet blev avgörande. Efter det gick luften ur Gislaveds IS som bara tog en poäng på de tre sista matcherna. Gis Admir Dacic gjorde 21 mål under säsongen och blev med det trea i skytteligan, fyra mål efter vinnande Ljiridon Bajgora från Markaryd.

Patrik Magnusson har Gislaveds IS som moderklubb och är nästa säsong alltså tillbaka på Ryttarvallen igen. Som spelare har 35–åringen även representerat representerat IFK Värnamo, Bredaryd Lanna och Västboås.

Glenn Rydén följer med Magnusson från Bredaryd Lanna till Gislaved och kommer att vara assisterande tränare. Jesper Hjelmgren kommer att fungera som lagledare och materialansvarig.

Värnamo Nyheter har sökt Patrik Magnusson för en kommentar.