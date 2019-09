Gislaved IS hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i division 4 Småland nordvästra i fotboll mot Visingsö på Ryttarvallen. Men i andra halvlek kom vändningen, och till slut blev det 4–1 för hemmalaget Gislaved IS.

Sasa Dobric, Gustav Olsson och Edin Hamzic 2 gjorde målen för Gislaved IS, medan Eric Johansson nätade för Visingsö.

Med tre omgångar kvar är Gislaved IS i serieledning, och Visingsö är på tolfte plats.