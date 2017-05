Gislaved IS slog Bosna IF på bortaplan Fotboll Det blev Gislaved IS som gick segrande ur mötet i division 4 Småland västra på bortaplan mot Bosna IF, med 3-1 (1-1). Det här betyder att Gislaved IS ligger på femte plats i tabellen, och Bosna IF är kvar på tolfte plats.