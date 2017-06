Gislaved IS kryssade mot Alvesta Fotboll I halvtid ledde Alvesta matchen på hemmaplan i division 4 Småland västra mot Gislaved IS med 1-0. Men i andra halvlek jobbade sig Gislaved IS in i matchen, och kvitterade till slut. Matchen slutade 2-2. Målgörare för Alvesta var Filip Karlsson och Elias Inemo, medan målen för Gislaved IS gjordes av Jacob Johansson och Aldin Crnolic. Alvesta stannar därmed på åttonde plats, och Gislaved IS på sjätte plats, i tabellen.