Mullsjö hade ledningen i halvtid med 1–0 hemma mot Gislaved IS i division 4 Småland nordvästra i fotboll. Men i andra halvlek kom Gislaved IS mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 2–2.

Resultatet innebär att Gislaved IS fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter sex raka matcher med poäng.

För Mullsjö gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen, medan Gislaved IS är på tredje plats.