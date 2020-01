Oscar Johansson, som är fostrad i Gnosjö IF och tidigare duktig mittfältare i IFK Värnamo, vann AIF Cup med sitt Värnamo Futsal.

– Vi gör en bra turnering. Vi släppte bara in ett mål på hela turneringen, och vet att vi gör minst ett mål per match. Då vinner man till slut, säger Trelleborgs FF:s Oscar Johansson till Värnamo Nyheter.