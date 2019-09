Gala plockades in från det allsvenska laget Team Småland under det andra transferfönstret och gjorde tolv heat under sina tre framträdanden i Lejonen. På dessa körde han in 15 poäng.

Den unge polacken representerar andraligalaget Start Gniezno i sitt hemland och nu är det alltså klart vilken klubb han kör för i Sverige 2020.

"Med sina 52 kilo är han en av ligans lättaste förare och oerhört snabb när han får det att stämma. Adrian är 24 år och har utvecklats stadigt. Han har varit väldigt lätt att arbete med i de matcher han kört och kommer väl förberedd och motiverad. Många klubbar i Sverige har haft ögonen på honom och vi var därför snabba med att inleda samtal om nästa år och kom överens redan i sista grundseriematchen", skriver Lejonen på sin webbplats.

Följande förare är i nuläget därmed klara för Gislavedslaget nästa säsong:

√ Maksym Drabik, 1,972 (snitt).

√ Krzysztof Kasprzak, 1,768.

√ Jaroslaw Hampel, 1,617.

√ Mathias Thörnblom, 1,362.

√ Kacper Woryna, 1,342.

√ Adrian Gala, 1,250.