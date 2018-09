Jerry Scheff spelade på Elvis sista show

Basisten Jerry Scheff föddes 1941 i Denver, men växte upp i Kalifornien, USA.

Han spelade bas med bland annat The Monkees, Nancy Sinatra och Tommy Roe på 60-talet. De första stora hitsen han spelade bas på var Cherish och Along Comes Mary med The Association 1966.

Från 1969 till 1977 spelade Jerry Scheff med Elvis Presley och hans turnéband The TCB Band i perioder, både på skivor och på turnéer. Han var bland annat med i den livesända konserten "Aloha from Hawaii" 1973, på skivan "From Memphis To Vegas/From Vegas To Memphis" från 1969, dokumentärfilmen Elvis On Tour, 1972 och i Elvis sista show i juni 1977 i Indianapolis,

I slutet av 70-talet spelade han med Bob Dylan på turnéer och på Street Legal, 1978, och på 80-talet väntade turnéer och skivinspelningar med Elvis Costello.

Genom åren har Jerry Scheff jobbat med flera andra stora namn: John Denver, Roy Orbison, The Doors, Billy Preston, Johnny Rivers, Neil Diamond, Dionne Warwick, Bobby Vinton, Nancy Sinatra, Pat Boone, Sammy Davis Jr, Everly Brothers och The Nitty Gritty Band är bara några av dem.

Jerry Scheff gav ut sin musikaliska självbiografi 2012 "Way Down: Playing Bass with Elvis, Dylan, The Doors and More - The Autobiography of Jerry Scheff"