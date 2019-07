I två akter utlovas en resa i Beatles storhetstid 1963-1970, med Krister Classon och hans egna band. Anekdoter, fakta, rykten - och naturligtvis musiken - kommer att passera revy under drygt två timmar.

Krister Classon, för många förmodligen mest känd som "Birger" i buskisduon Stefan & Krister, står för både manus och regi. I förhandsmaterialet understryker han att han och bandet kommer att "tolka, inte imitera The Beatles".

55 år efter att Krister Classon upptäckte bandet från Liverpool genom farfars och farmors tv, och bestämde sig för att han en gång själv skulle spela "She loves you, yeah yeah yeah", vill han genom sin föreställning berätta hur han har upplevt och påverkats av The Beatles.

Föreställningen ges på Hammargården tisdagen den 22 oktober. Heberg, Ulricehamn och Gnosjö är de tre spelplatserna i den turnerande nationalscenen Riksteaterns produktion, och på Hammargården arrangeras den genom Gnosjö Scenkonst.