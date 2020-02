”Världens finaste häst Ike 1348 är såld. Ny ägare är Marockanska ridsportförbundet, och han ska ridas av en av deras VM–ryttare med sikte på kommande mästerskap. Under våra fyra fantastiskt framgångsrika år tillsammans har han blivit Bruksprovsvinnare, han vann 4–årschampionatet både under Breeders och på Elmia, som 5-åring var han 4:a i Scandinavium och 2:a under Breeders”, skriver Victoria Almgren på Facebook.

”Som 6–åring vann han hingstklassen i Flyinge. Han har även representerat SWB under unghäst–VM både som 5– och 6–åring. Tack världens finaste Ike”, skriver hon vidare.