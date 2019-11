Tävlingen brukar vara den avslutande tävlingen för säsongen för södra Sveriges rallyförare och var också sista tävlingen i Bilsport Rally Cup. Klubben bjöd på ett uppskattat arrangemang med utmärkta vädermässiga förutsättningar och lovordades av de mer än 180 förare som kom till start. Bland dem också 14 kompletta ekipage och därutöver tre kart läsarefrån Skillingaryds MK.

Totalsegrade gjorde hemmaföraren Johan Axelsson som med sin BMW var mer än trettio sekunder före Victor Karlsson från Vimmerby. Så lite om hur det gick för Skillingaryds förare. Bäst placeringsmässigt lyckades denna dag Oscar och Nellie Karlsson som körde in på en första plats i klass C-förare Grupp F med sin Volvo. Oscar gjorde ett misstag på första sträckan som tog tid men då den sträckan ströks efter en olycka så togs tiden bort och en andra plats blev helt plötsligt en första plats. Med detta understryker de sin redan klara DM-titel.

Den som började bäst i klassen vara annars Johannes Josefsson/Johan Pettersson men de fick bryta efter SS2 med växelbrist då bara trean och fyran behagade fungera. Övriga placeringar i klassen tog Agne Josefsson/Kjell Gustavsson med en 15:e plats, Peter Söderström/Olliver Axelsson i comeback efter många år på en 17:e, John och Dennis Oscarsson 23:a och Inge Pettersson/Marcus Kjellkvist på en 27:e plats. Inge och Markus hade för dagen bytt stol då Inge fick denna körning i födelsedagspresent under hösten, ett förtroende han skötte på bästa sätt. IC-förare grupp E hittar vi nästa pallplats då Simon Wernersson skjutsar in sin kartläsare Hans-Peter Picher på en tredje plats knappt två sekunder från tvåan. Jennie Blansch/Joakim Blansch var redan klar DM-segrare och kör denna dag in på en tolfte plats.

Peter och Linda Christensen kommer på sextonde plats i klassen. PatrikAxelsson/Robin Sanell tar sin Ford till en fjärde plats i det 17 ekipage starka fältet i Appendix K medan Tomas Wernersson/Sven Gustafsson tar en pallplats genom att bli trea i sin klass. IA-förare 2WD drabbas en del av förarna av ett långt uppehåll och då ändras förutsättningarna drastiskt genom att dimma och mörker lägrar sig över tävlingsbanan. En som får lida av detta är David Lindström/Jessica Svensson som blir nia, en placering de inte är helt nöjda med. Keith och Hans Wennberg hade chans på DM-titeln men redan på SS1 körde de på en sten och framvagnsinställningen blev efter det inte den bästa och de fann för gott att bryta. I den klassen kom Dennis Pettersson/Arne Adolfsson på nionde plats.

Slutligen lite om de så viktiga kartläsarna också. Per-Magnus Johansson lotsade Fredrik Karlsson, Anderstorp, till en andra plats strax före Emma Lindströms förare Karl-Erik Forsman, Botkyrka. Oskar Mejving såg till att Mikael Carlsson landade på en slutlig nionde platsen i sin come-back. Nu lägger sig snart lugnet över rallyverksamheten för Skillingaryds MK. Några förare är anmälda till Silverratten den 16 november och för några tänds möjligen flitens lampa i garagen för att stå rustade när säsongen drar igång i april nästa år. Däremot får de som planerar för nästa års tävlingar inte vila, klubben kör som bekant Skilling 500 som SM den 26-27 juni och Skilling 50 planerar vi att köra i november.