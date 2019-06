Uppgraderingen i telesystemet som startade natten mot tisdagen skapade störningar i all teletrafik under dagen. Invånarna kunde därför inte nå Kontaktcenter som är kommunens växel. Från kommunen kunde man samtidigt heller inte ringa ut. Och även om det åter gick att ringa in till Kontaktcenter fram på tisdagseftermiddagen, kvarstår fortfarande på onsdagen problemen med den utgående telefonin.

- Fast IP-telefoni funkar, men de telefonerna duggar inte jättetätt längre hos kommunen. De flesta använder mobiltelefoner, och när man försöker ringa ut med dem är det tyst i luren, konstaterar Peter Heijel, teamledare på kommunens IT-avdelning.

Därmed är det fortsatt kommunikation per mejl som oftast gäller inifrån kommunen. Dock finns alltid några reservtelefoner med andra abonnemang att ta till inom exempelvis socialtjänsten.

- Vi gör inget aktivt från vår sida eftersom detta ligger på Tele2:s bord. De felsöker nu i sin utrustning och jobbar så händerna glöder. Vid tidigare simuleringar har utrustningen fungerat väl, men när teknik är inblandat är det lätt att det blir lite mish mash ibland, säger Peter Heijel.

- Ingen kan säga när detta är löst, så det är klart att det hela känns lite ovisst.