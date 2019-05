Huvudtränaren Emir Arslanovic meddelade sitt beslut på klubbens hemsida och skrev bland annat:

– Intresset bland många av spelarna är för dåligt, även respekten för den fina klubben Horda AIK och dess medlemmar och styrelse.

– Jag kan inte göra mer när det kommer kanske tio man på träning och då har man fått ringa runt och be dem komma.

I fredagskvällens hemmamatch i division 5 sydvästra mot Häradsbäck/Ryd skulle sportchefen Ronny Ulvedalen ha hand om laget. Men nu blir det ingen match. Horda har lämnat walk over. Division 5-klubbar får lämna walk over vid ett tillfälle under säsongen. Skulle man göra det två gånger utesluts laget från seriespel.

– Vi gick in i säsongen med väldigt få spelare från början och var medvetna om att det kunde bli så att vi skulle behöva lämna WO någon gång. Sedan fick tränaren nog efter förra matchen. Resultaten gick inte som han ville, säger Hordas ordförande Johannes Widerberg till sajten minboll.se.