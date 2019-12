Det är Kvällsposten som skriver om Mjällbys intresse för Christian Järdler. Så sent som under måndagen pekades Järdler ut som en het kandidat att ta över superettaklubben Örgryte IS.

Milos Milojevic var den som tog upp Mjällby AIF i allsvenskan tidigare i höstas men han kommer inte att vara kvar. Möjligen är Christian Järdler hans efterträdare. Järdler tränade IFK Värnamo under 2017 och tog då Värnamo till klubbens främsta placering under den åtta år långa sejouren i superettan. Senast har han en sejour i Östers IF bakom sig.

– Det är en duktig tränare. Vi har fler än det namnet på listan. Men det är absolut ett intressant namn, säger Hans Larsson om Christian Järdler.

– Vi vill ha en tränare som är modern i sitt fotbollstänk och som brinner för det här och vet var vi står någonstans. Vi söker en tränare som ska göra allt för att hjälpa till att etablera Mjällby AIF i allsvenskan, fortsätter han.