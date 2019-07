Petar Petrovic gjorde bra ifrån sig under sin tid i superettan med IFK Värnamo. Under ledning av Christian Järdler nådde Värnamo 2017 sin bästa placering under den åtta år långa sejouren i andradivisionen. Petar Petrovic anslöt till IFK Värnamo inför 2017 från Ängelholms FF. Men han stannade bara i en säsong och skrev inför säsongen 2018 på för Brommapojkarna. I december förra året lämnade mittfältaren BP för proffsspel i serbiska Radnicki Nis. Men sejouren i Serbien blev bara ett halvår lång.

– Jag trivdes väldigt gott men tyvärr på grund av utebliven lön och klubbens ekonomi så blev detta det bästa för alla parter, sa 23-årige Petar Petrovic till Fotbollstransfers.com för en vecka sedan.

Nu har han klart med ny klubbadress. Petar Petrovic har skrivit på för Västerås SK i superettan. VSK spelade under tisdagskvällen 2–2 hemma mot Jönköpings Södra.

– Jag var här i går och såg VSK spela. Det känns som ett lag som vill spela fotboll, som vill anta utmaningar och jag gillar det. Jag är här för att hjälpa truppen ta en så hög placering som möjligt i superettan, säger han till Västerås SK:s webbplats.

– Det kändes rätt från första början. VSK är en klubb med mycket ambitioner och mötet med tränaren (Thomas Gabrielsson) kändes riktigt bra, fortsätter Petar Petrovic, som har skrivit på för resten av 2019 med Västerås SK.

Västerås SK kommenterar sitt senaste nyförvärv.

– Petar Petrovic är en profilspelare som vi sökt efter och behöver. Han är kvick, teknisk, ambitiös och seriös. Det är helt klart en merit att han spelat på högre nivå. Det spetsar till vår trupp, säger sportchefen Ado Sadzak.