Förlustraden förlängdes för Bosna IF mot Grimslöv/Västra Torsås Fotboll När Grimslöv/Västra Torsås och Bosna IF möttes i division 4 Småland västra på tisdagen var Grimslöv/Västra Torsås det starkare laget. Slutresultatet 0-3 (0-0) innebär att Bosna IF nu har fyra förluster i rad. Efter en mållös första halvlek tog Grimslöv/Västra Torsås ledningen i andra halvleken och hemmalaget lyckades inte resa sig. För Grimslöv/Västra Torsås var det Robin Frank, Enes Ahmetovic och Erik Åkesson som blev målskyttar och fixade segern. Grimslöv/Västra Torsås nya tabellposition är sjunde plats, medan Bosna IF är kvar på tolfte plats.