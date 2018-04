Det var vid 08-tiden under tisdagsmorgonen som inbrottet anmäldes till polisen. Enligt anmälan ska okända gärningsmän tagit sig in på avfallsanläggningen på Klockarehagen och stulit mellan sju och åtta ton gamla bilbatterier. Inbrottet ska ha skett någon gång under måndagskvällen, enligt anmälan.

Tjuvarna ska ha använt sig av släpkärror på avfallsanläggningen för att flytta på bilbatterierna.

Polisen var på anläggningen vid 09-tiden för att göra en teknisk undersökning på platsen. Det är i nuläget okänt vad de stulna bilbatterierna är värda – och varför de har stulits.

– De innehåller väl förmodligen någonting som är stöldbegärligt, säger Monica Bergström, presstalesperson på polisen i Jönköping.

Har du sett eller hört något? Kontakta polisen på 114 14 för att lämna tips.