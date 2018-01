Det var i samband med ett renoveringsarbete på Länssjukhuset Ryhov som fem plånböcker hittades under ett innertak. Vilket P4 Jönköping var först med att rapportera om. Upptäckten gjordes i december och en elektriker kunde identifiera ägaren till en av plånböckerna; Janne Pettersson i Gnosjö. Janne fick ett samtal från elektrikern och de träffades på sjukhuset där plånboken kunde lämnas tillbaka till sin ägare.

Visserligen var pengar och kreditkort borta men annat fanns kvar.

— Fotografier från barn och barnbarn och så brev från barnen som jag hade i plånboken, säger Janne Pettersson.

Hur var det att läsa breven nu?

— Jättehärligt.

Det var för fem år sedan som Janne Pettersson plånbok försvann på sjukhuset, han låg då inne för en operation.

— Jag låg stilla i sängen i flera dygn och låg en halvmeter från plånboken, så någon måste ha tagit den medan jag sov, berättar han.

Hittas under tak

Annons

Det är inte första gången plånböcker hittas under ett innertak inne på sjukhuset. Under de senaste tio åren har ett 30-tal plånböcker hittats under taken berättar Tommy Haag, säkerhetschef på Ryhov.

— Det brukar hittas ett antal på samma ställe, det är troligen någon som går en räd och stjäl ett antal plånböcker, säger han.

Just den här gången hittades plånböckerna under ett innertak på rehabiliteringskliniken men de kan hittas varstans på sjukhuset.

— Varför man lägger plånböckerna under ett innertak och inte bara slänger dem i papperskorgen förstår jag inte. Man får misstänka att det är satt i system när flera plånböckerna stjäls och sedan hittas på samma ställe, säger Tommy Haag.

Kraftig minskning

Stölderna på Ryhov har minskat kraftigt de senaste två åren. Mellan 2011 och 2015 låg antalet anmälda stölder på 30 till 40 per år. 2016 anmäldes endast 13 stöder och 2017 endast 18.

— Det har lugnat ner sig betydligt, säger Tommy Haag.

Han berättar att vårdpersonalen blivit bättre på att informera patienterna om stöldrisken, det sattes också in stöldskåp i slutet av 2015 där patienter kan lägga in sina värdesaker.

— Sedan har vi ordningsvakter som ronderar på vårdavdelningarna. Tidigare hade vi vanlig väktarpersonal men ordningsvakter har mer befogenheter, säger Tommy Haag.

De andra plånböckerna som hittades på Ryhov har lämnats in till polisen.