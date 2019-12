Jonas Valdemarsen kommer att vara huvudansvarig tränare för Reftele Goif:s A–lag 2020. 30–årige Valdemarsen har ett stort engagemang för fotbollen i Reftele.

I år kom Reftele på en åttonde plats i division 5 sydvästra. Det blev 25 poäng på 20 matcher. Hovslätt vann serien och Reftele hade fyra poäng ner till Torpa FF som fick kvala negativt. Filip Goman och Ibrahim Chahrour kom på en delad förstaplats i Refteles interna skytteliga. Båda gjorde sju mål var.

Men nu är fotbollssäsongen 2019 lagd till handlingarna och Reftele blickar mot 2020. Och det finns förutsättningar att det kan bli en trevlig säsong på Rönneljung.

– Vi hade en stark trupp redan förra året och som vi har byggt under några år. Det ser intressant ut och vi siktar på att vara med i toppen, säger Jonas Valdemarsen.

– Vi ser fram att spela i den serien vi hamnat i med alla derbymatcher. Vi har en skön stämning i laget. Jag tror det kommer att bli bra, fortsätter Refteles tränare.

Fyra nya spelare har hittills anslutit till Reftele. Men de förstärkningarna så känner sig Reftele relativt klara på nyförvärvssidan även om de inte stänger några dörrar.

Från Gislaveds IS

Viktor Wisén kommer från Gislaveds IS.

– I Viktor får vi in en sprallig kille, alltid ett leende på läpparna. En lugn målvakt som har ett bra spel med fötterna, (Johan Berg) har gjort ett fint jobb där. Viktor är reflexsnabb och helt orädd. Med värvningen av Viktor så tror jag att vi har division 5:s bästa målvaktsuppsättning. Sonny Landin och Viktor kommer att växa genom att lära och trigga varandra på både träning och match, kommenterar Jonas Valdemarsen.

Pontus Åqvist ansluter från Gislaveds IS.

– Att landa en värvning av Pontus kvalité, är en dröm för alla tränare. I Pontus får vi in en väldigt hårt jobbande mittfältare som är stark och rejäl, han besitter fina fötter och han har en grym spelförståelse, Jag tror Pontus kommer passa in perfekt i våran grupp och vi kommer alla att förhoppningsvis ha en fantastiskt rolig säsong 2020 i Reftele Goif, säger Jonas Valdemarsen.



Foto: Christian Ahlin/Arkiv

Linus Hammarstig har också Gislaveds IS som moderklubb.

– Kul att Linus väljer att börja lira boll igen efter att ha haft en paus säsongen 2019. I Linus får vi in en energisk spelare, mycket energi och mycket driv, och framför allt en fantastisk kille i omklädningsrummet. Linus kommer passa in perfekt i våran grupp och har de där kvaliteterna som vi söker efter, förklararJonas Valdemarsen.

Philip Palm vänder hem från Bredaryd/Lanna. Därmed kommer det att bli tre bröder Palm i Reftele nästa säsong.

– I Philip får vi hem en spelare som bidrar enormt med sin rutin trots sin "unga" ålder. Det är ett antal säsonger sedan som Philip senast var ”hemma”. Under åren har han varit i Smålandsstenar Goif en sejour, men han har haft ett ”andra” hem i några år och det i Bredaryds IK. Philip är en offensiv spelare som kan spela överallt på mittfältet och framåt. Han har fina fötter och en bra blick för spelet. Han är en ledare på plan, säger Jonas Valdemarsen.

Felix Bergholm lämnar Reftele för division 3–spel i Gnosjö IF.

Spelar ishockey

GSK Hockey blev i dagarna klart för Alltvåan och flera av GSK:s spelare spelar fotboll i Reftele. Alexander Moura, Anthon Hernod och Philip Hjelmgren noterades alla för mål under 2019 års säsong i Refteles tröja.

Reftele kommer 2020 att spela i division 5 sydvästra och mängder av fina derbymatcher är att vänta. Förutom Reftele så är Bors SK, Bosna IF, Bredaryd/Lanna IK, Burseryds IF, Delary/Pjätteryd, FC Dardania, Guddarps IF, Kärda IF, Nissafors IS/Hestra SSK, Strömsnäsbruks IF och Torpa IF med i den här serien. Bor, Dardania och Nissafors/Hestra är tre intressanta nykomlingar från division 6. Bredaryd/Lanna är nedflyttade från fyran och även klassiska Burseryd är med.