Numera tillhör Tilde Johansson Växjö DFF och hon kom in in den 75:e matchminuten mot Polen. Segermålet för Polen kom två minuter innan Johansson kom in i spel.

– Det var ingen jättebra fotbollsmatch kanske, men en jämn match. Vi försökte att föra matchen, men kan göra det bättre. Samtidigt försvarar sig Polen väldigt bra och hade en jätteduktig målvakt, det är bara att respektera. De jobbade stenhårt i försvarsspelet medan vi inte riktigt fick igång vårt anfallsspel. När de sedan får det viktiga första målet fick de extra energi att fokusera på sitt försvarsspel, säger förbundskapten Pär Lagerström till svenskfotboll.se.